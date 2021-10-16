Последней каплей стал удар хулиганом по зеркалу возле кабины.

Машинист поезда метро в Харькове жестко наказал нарушителя общественного порядка, который дебоширил в вагоне.

Соответствующее видео опубликовал местный Телеграм-канал "Харьков 1654" в субботу утром.

Судя по записи, у машиниста по-настоящему лопнуло терпение, он вышел из кабины и "проучил" хулигана кулаками.

"Алкаш стал пить пиво в метро, цепляться к пассажирам, ему этого показалось мало, он замахнулся и ударил по зеркалу состава. Пассажиры боялись реагировать на такое хамское поведение, только машинист не выдержал и наказал его по-мужски. На следующей станции алкаша уже ждали копы", - описывают очевидцы события на видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

ОБНОВЛЕНО. Как пишет харьковский сайт Newsroom со ссылкой на информацию пресс-службы подземки, по факту инцидента, происшедшего накануне вечером, назначена служебная проверка, а машинист отстранен от работы.

Как сообщал УНИАН, ранее в столице велосипедист решил проучить таксиста за грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель, объезжая пробку из-за ремонта Южного моста, выехал на тротуар и велодорожку. Там его заблокировал проезжавший мимо велосипедист.

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Автор: Юрий Годован