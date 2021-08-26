Пеший курьер в Хабаровске решился на кражу, узнали журналисты.

В российском городе Хабаровск 27-летний парень, который работал пешим курьером, ради работы пошел на преступление – украл чужой велосипед, чтобы быстрее доставлять заказы.

Пеший курьер "задолбался" каждый день наматывать 10 км и "решил пересесть на колеса", говорится в Telegram-канале Amur Mash.

По его данным, парень украл велосипед из подъезда людей, которым привез заказ.

"…Решение было нелегким – воришка несколько раз выходил и возвращался, но все-таки угнал двухколесный… чужой транспорт засекли полицейские как раз во время очередной доставки… кто-то не дождался пиццу", – отмечается на канале.

Напомним, если человек незаконно присвоил чужое имущество, значит – он совершил кражу (это ст. 158 Уголовного кодекса РФ). За такое правонарушение грозит штраф или лишение свободы.

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Автор: Екатерина Присяжнюк