В подозрительном пакете в Киеве, из-за которого перекрывали движение, нашли яйца и молоко – СМИ

Правоохранители проверили сообщение.

Вместо взрывчатки в подозрительном пакете возле парка Киото в Киеве саперы нашли яйца и молоко.

Читайте такжеВ Полтаве преступник угрожает взорвать гранату: появились фото и видео с места событийОб этом говорится в сообщении в Telegtam-канале Kyiv LIVE.

Как сообщал УНИАН, в Деснянском районе Киева из-за подозрительного пакета временно ограничили движение по улице Киото.

«Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение», – отмечали в патрульной полиции столицы.

Также 23 июля в Киеве сообщили о заминировании авто возле ТРЦ.

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