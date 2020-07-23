В Киеве нашли подозрительный пакет: патрульные перекрыли движение (фото)

На месте ожидают прибытия взрывотехников.

В Деснянском районе Киева из-за подозрительного пакета временно ограничили движение по улице Киото.

Читайте такжеВозле метро "Минская" в Киеве произошел взрыв: обезвредили две самодельные взрывчатки (видео)Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

«Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия ради безопасности граждан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные ожидают прибытия взрывотехников.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Киеве сразу в двух местах нашли подозрительные чемоданы.

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