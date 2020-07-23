В Киеве сообщили о заминировании авто возле ТРЦ: территорию оцепили (видео)

На место событий прибыла полиция и взрывотехники.

В Оболонском районе Киева сообщили о минировании легкового автомобиля Audi.

Видео с места событий опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

«На место прибыла полиция и взрывотехники, территория у ТРЦ «Метрополис» была оцеплена», – говорится в подписи к видео.

Ранее УНИАН писал, что в Деснянском районе Киева нашли подозрительный пакет.

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