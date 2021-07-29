В горадминистрации отметили, что виновнику лучше самому явиться в правоохранительные органы и оплатить штраф.

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск повредили два информационно-макетных стекла.

Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, обнаружили это работники КП "Киевавтодормост" сегодня утром во время ежедневных работ по содержанию сооружения.

"Обращаем внимание, что речь идет именно об информационно-макетном стекле, а не о стекле на мостовом полотне. То есть поврежденное стекло имеет исключительно информативное содержание и не является конструктивными частями моста", - отметили в КГГА.

Отмечается, что КП "Киевавтодормост" обратилось в полицию для расследования инцидента. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Вандала зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на мосту. Видео передали правоохранителям.

В КГГА отметили, что виновнику лучше самому явиться в правоохранительные органы и оплатить штраф.

Как ранее сообщил УНИАН, на водителя автомобиля, который 17 июня заехал на пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском в Киеве, наложен штраф в 765 гривен. В рамках расследования административного дела о нарушении правил дорожного движения была установлена личность водителя - им оказался 25-летний житель Киева.

Автор: Инна Андалицкая