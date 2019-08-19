Очередное "фиаско" пешеходного моста Кличко: в панорамных стеклах завелись мухи (видео)

Мухи завелись внутри стеклянных частей сооружения.

В Киеве внутри нового пешеходного моста, на котором на прошлой неделе начали ремонтировать треснувшее стекло, завелись мухи.

Об этом сообщают пользователи сети.

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В частности, как видно на видео, которое обнародовал Дмитрий Вдовико, мухи завелись внутри стеклянных частей сооружения.

Как сообщал УНИАН, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый», был открыт в этом году 25 мая в рамках празднования Дня Киева. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

На следующий день после открытия на мосту треснуло смотровое стекло.