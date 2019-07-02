Водитель, который заехал на "стеклянный" мост в Киеве, отделался штрафом в 765 гривень

Нарушитель не явился в полицию для дачи объяснений, поэтому дело было рассмотрено в его отсутствие.

На водителя автомобиля, который 17 июня въехал на пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском в Киеве, наложен штраф в размере 765 гривень.

Об этом говорится в сообщении на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

Как сообщили в полиции, в рамках расследования административного дела о нарушении правил дорожного движения была установлена личность водителя - им оказался 25-летний житель Киева.

На приглашение принять участие в рассмотрении его дела в управление полиции не явился, также проигнорировал и повторное приглашение.

Учитывая это, патрульные составили постановление за совершение им двух админнарушений, в частности, по ч. 4 ст. 126 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления, либо не предъявило их для проверки), а также по ч. 1 ст. 122, предусматривающей ответственность за движение по тротуарам или пешеходным дорожкам. Санкция ст. 126 - штраф в размере 510 грн, ст. 122 - 255 грн.

Таким образом, водитель, который ездил по новому мосту, должен будет уплатить штраф в сумме 765 грн.

Читайте такжеУчастница скандальной поездки на Mercedes по "стеклянному" мосту в Киеве прокомментировала выходку (фото, видео)

Как сообщал УНИАН, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

17 июня по "стеклянному" пешеходному мосту в Киеве проехал Mercedes, за рулем которого находился водитель 1993 года рождения. Авто было обнаружено позже в подземном паркинге на Печерске.

30 июня около 5 часов утра инспекторы, которые патрулировали пешеходный мост, задержали пьяного водителя автомобиля SsangYong, который проехал по газону и пытался въехать на пешеходный мост.