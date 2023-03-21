Установили его причастность преступники к 47 эпизодам.

В Киеве разоблачен мошенник, который обманул граждан на 1 миллион гривен, продавая несуществующую сельхозтехнику.

Как информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, по данным следствия, 33-летний уроженец Львовской области через популярные интернет-сайты размещал объявления о продаже сельхозтехники и квадроциклов.

Чтобы вызвать у покупателей доверие, мужчина представлялся военнослужащим или работником Государственной пограничной службы. В подтверждение своих слов он присылал фото служебного удостоверения и паспорта гражданина Украины, выданные на чужое имя.

Видео дня

За 5-10 тысяч гривен мошенник предлагал доставить заказанную технику на любой адрес, иллюстрируя такие сообщения фейковыми фото из интернета. Оплату за товар и доставку пострадавшие должны были осуществить только через терминал и на абонентские номера телефонов, которые злоумышленник отмечал в телефонной беседе.

Получив предоплату за товар и доставку, подозреваемый прекращал связь с потерпевшими. От преступных действий мужчины пострадали более 30 граждан, который мошенник обманул на общую сумму около 1 миллиона гривен. Всего установлена его причастность к совершению 47 преступлений.

Во время проведения обыска по месту жительства мужчины изъяты денежные средства в сумме около 1 миллиона гривен, банковские карты, мобильный телефон, сим-карты, ноутбук.

Ему сообщено о подозрении в мошенническом завладении денежными средствами граждан под видом интернет-продаж (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). В Дарницкий районный суд Киева направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мошенники в Украине-последние новости

В Киеве аферистка придумала, как делать дорогие процедуры в салонах красоты и не платить. Она сделала различных процедур на 6 тысяч гривен, а потом якобы не могла рассчитаться из-за проблем с интернет-банкингом.

В Одессе две мошенницы под предлогом снятия порчи выманили у пенсионерки 120 тысяч гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: