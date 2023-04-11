Мошенники выманили у людей более 1,5 миллиона гривень, обещая людям эвакуацию, в том числе из Бахмута и Угледара.

Служба безопасности Украины и правоохранители Польши ликвидировали мошенническую схему по выманиванию денег с мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из зоны боевых действий.

Как сообщает СБУ, злоумышленники выманивали деньги из жителей фронтовых регионов Украины, которые планировали выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара.

"За разные суммы дельцы "гарантировали" местным жителям вывезти их в более безопасные регионы нашего государства. Средняя стоимость таких "услуг" составляла 30 тыс. грн. В основном мошенники "раздавали" свои обещания инвалидам и родителям малолетних детей. Для этого использовали группы в соцсетях и популярных мессенджерах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что у своих клиентов брали "предоплату" в размере 50% от заявленной суммы, а деньги получали на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

"После получения средств дельцы прекращали общение с потерпевшими и больше не выходили на связь. Таким образом мошенники выманили у людей более 1,5 млн грн", - добавили в СБУ.

Также другой "целевой аудиторией" мошенников были мужчины призывного возраста. Так, за "отдельную плату" злоумышленники обещали военнообязанным изготовить фальшивые документы для выезда за границу.

"В результате спецоперации в разных регионах Украины задержан один из организаторов группировки. Им оказался житель Житомирщины, который непосредственно контактировал с клиентами и предлагал им "условия" для эвакуации. По данным следствия, еще двое украинских граждан, организаторов преступной группы, сейчас находятся в одной из стран Евросоюза. Сотрудники СБУ совместно с европейскими партнерами проводят комплексные мероприятия по задержанию обоих злоумышленников и их экстрадиции в Украину", - отметили в спецслужбе.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов в нескольких областях Украины найдены мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности и 10 банковских карточек, на которые злоумышленники получали деньги от потерпевших.

Разоблачение мошенников в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители разоблачили мошенников, которые украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. К организации сделки причастна преступная группировка из оккупированного Донецка, которая действовала при координации российских спецслужб, а ее руководитель входит в близкое окружение террориста Дениса Пушилина.

Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения "идентификации" использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.

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