Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности "ботофермы".

В Киеве разоблачена деятельность "ботофермы", которая использовалась для распространения контента, направленного на усиление протестных настроений, а также для мошеннических схем по завладению средствами граждан Украины и других государств.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Следствием установлено, что злоумышленники разработали и использовали специализированное наполнение и администрирование большого количества аккаунтов в популярных социальных сетях. Для создания верифицированных аккаунтов злоумышленники использовали поддельные удостоверения граждан Украины, которые предоставляли службе поддержки Facebook для подтверждения подлинности лица. Указанные аккаунты использовались для распространения контента по заказу третьих лиц (публикаций и комментариев), в том числе материалов, направленных на усиление протестных настроений в Украине", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБолее 20 тысяч фейковых аккаунтов: в Херсонской области разоблачили ботоферму спецслужб РФ (фото)Кроме того, в сговоре с владельцами "мошеннических колл-центров", специализирующихся на завладении денежными средствами граждан Украины и иностранных государств, владельцы "ботофермы" использовали подконтрольные аккаунты для заманивания потенциальных жертв на фишинговые сайты (копии сайтов банковских учреждений, международных брокерских проектов, онлайн-казино и тому подобное), с помощью которых у последних похищали денежные средства.

В рамках уголовного производства проведены обыски в офисных и жилых помещениях организаторов преступной деятельности, в ходе которых изъяты: компьютерная техника и мобильные устройства с доказательствами получения заказов на продвижение публикаций в интересах сообществ ФБ, пропагандирующих антивакцинацию, и в интересах других протестных акций, а также "раскрутку" мошеннических и "фишинговых" псевдобирж, ориентированных на страны СНГ; более 500 поддельных электронных копий документов, удостоверяющих личность граждан Украины; оборудование и программное обеспечение, что позволяет одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов; более 100 банковских карт, которые использовали для анонимизации приема платежей за предоставленные противоправные услуги.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и осуществляется сотрудниками Святошинского УП ГУНП в г. Киеве, с оперативным сопровождением Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к организации деятельности "ботоферм".

"Госпереворот" в Украине - что известно

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в стране госпереворота.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

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Автор: Наталья Хаджи