Байден допустил, что может обсудить этот вопрос с Зеленским.

Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране госперевороте.

Об этом пишет Голос Америки.

"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - отметил в пятницу президент США во время разговора с журналистами.

На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".

Читайте такжеПремьеры Польши и Британии заявили о полной политической поддержке УкраиныЧто предшествовало

Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Глава государства сказал, что разведки других стран фиксируют большие вызовы внутри Украины.

В Кремле опровергли слова главы украинского государства.

Ахметов заявление Зеленского о якобы втягивании его в войну и госпереворот назвал "сплошной ложью": "Моя позиция была и будет однозначной - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская