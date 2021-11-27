Американский президент Джо Байден выразил беспокойство в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся в стране госперевороте.
Об этом пишет Голос Америки.
"Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством", - отметил в пятницу президент США во время разговора с журналистами.
На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".
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Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.
Глава государства сказал, что разведки других стран фиксируют большие вызовы внутри Украины.
В Кремле опровергли слова главы украинского государства.
Ахметов заявление Зеленского о якобы втягивании его в войну и госпереворот назвал "сплошной ложью": "Моя позиция была и будет однозначной - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают".
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