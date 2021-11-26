Президент говорит, что олигарха втягивают в войну против.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов Президенту Украины".

Глава государства сказал, что разведки других стран фиксируют большие вызовы внутри Украины.

"Я скажу вам откровенно, что живу в этом процессе. Например, я получил информацию, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Интересная же информация, важная информация - 1-2 декабря...", - сказал Зеленский.

Читайте такжеЗеленский о втором сроке президентства: решает общество"Могу сказать сразу, что у нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, скажем, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов и тому подобное. Я считаю, что это основание бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция. Его втягивают в войну против государства Украина. Полагаю, что он начал ее. Считаю, что к сожалению, это будет большая его ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - заявил Зеленский.

Президент сказал, что спокойно относится к этому.

"Кстати, я считаю, что он может об этом не знать, а может, и знает. Я приглашаю Рината Ахметова на Банковую послушать ту информацию, которой можно поделиться, или в соответствующие органы, где он может получить эту информацию", - сказал глава государства.

По его убеждению, эта информация является важной для украинского общества.

"Не Ринат Ахметов готовит государственный переворот, а - в разговоре людей. Некоторые люди - представители РФ и некоторые товарищи из Украины - обсуждают то, что общество якобы готово и что нужно донести информацию, что на сегодня Ринат Ахметов готов включиться в вопрос государственного переворота, скажем так, смены действующего президента. Это и есть государственный переворот. Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну. В информационную войну он уже втянут, против меня, против государства", - уточнил президент.

По мнению Зеленского, это раскачивание ситуации внутри нашей страны.

"Я считаю, что во всю эту историю его втягивает его близкое окружение. Мне кажется, в этом большой риск. Но поскольку я в государственные перевороты не верю - не верю, что Ахметов в это прям побежит", - резюмировал президент.

На этой же пресс-конференции Зеленский заявил, что не является Виктором Януковичем, который бежал из Украины в Россию. Также он отметил, что он не является Петром Порошенко.

Автор: Виталий Саенко