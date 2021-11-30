Ранее Зеленский рассказал об информации о подготовке к государственному перевороту в Украине.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что впоследствии ситуация с госпереворотом станет предметом закрытого заседания Комитета безопасности Верховной Рады Украины.

Об этом он заявил во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, также возможно, что будет создана временная следственная комиссия.

"Уголовное производство открыли только сегодня. Надо дать время следственным органам поработать. Конечно, есть инструменты парламентского контроля. Впоследствии мы сможем проводить закрытые слушания на комитете, или создать комиссию. Но сначала надо дать поработать СБУ",- сказал Арахамия.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Президент отметил, что Ахметов сделает большую ошибку, если будет воевать против украинского народа и государства.

Громкое заявление Зеленского о "госперевороте" прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что если Россия решит осуществить новое вторжение в Украину, то эта наступательная операция будет сопровождаться действиями по дестабилизации ситуации внутри нашего государства.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту подготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Автор: Дмитрий Хилюк