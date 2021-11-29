Ранее Зеленский заявил о том, что существует информация, согласно которой определенные представители Украины и РФ якобы обсуждали возможное участие бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве о совершении действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", - говорится в сообщении.

О ходе расследования будет сообщено позже.

Заявление Зеленского о подготовке "госпереворота" в Украине

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации относительно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

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Громкое заявление Зеленского о "госперевороте" прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что если Россия решит осуществить новое вторжение в Украину, то эта наступательная операция будет сопровождаться действиями по дестабилизации ситуации внутри нашего государства.

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Автор: Леся Лещенко