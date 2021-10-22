Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

В Киеве сообщено о подозрении заместителю директора Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации – начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности во время закупки лекарственных средств для лечения онкологических больных (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, следствием установлено, что Департамент здравоохранения в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем осуществил закупку указанных лекарств.

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Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, в результате закупки указанных лекарственных средств по завышенным ценам территориальной громаде города Киева нанесен ущерб в размере более 7,5 млн грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Ранее, как писал УНИАН, в Киеве разоблачили хищение почти 30 миллионов гривень на ремонтах школ и детсадов.

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Автор: Инна Андалицкая