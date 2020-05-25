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В полиции раскрыли детали нападения на заместителя главрача Института рака

16:29, 25 мая 2020
Происшествия
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Полиция взялась за расследование нападения на врача Института рака / УНИАН

Правоохранительные органы начали расследование по факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

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Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в социальной сети Facebook.

По ее словам, по факту нападения на заместителя главного врача Национального института рака начато уголовное производство по ч. 1 ст 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Досудебное расследование будет осуществлять Голосеевское управление полиции, процессуальное руководство - Киевская местная прокуратура №1.

«По предварительным данным нападавший был один. Медицинскую помощь пострадавшему оказывали на месте», - добавила Максимец.

Мотивы и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Киеве совершено нападение на заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака.

Об этом сообщил главный врач НИР Андрей Безносенко, которого в марте тоже избили неизвестные. «Комиссия, в которую входит Шудрак, зафиксировала в институте недостачу материальных ценностей почти на 9 млн, а «карманного» директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, поэтому и остаются методы 90-х. Что должно еще произойти, чтобы правоохранительные органы адекватно и в полном объеме расследовали нападения на врачей?» - заявил Безносенко.

В марте этого года Безносенко заявил, что неизвестные избили его и распылили в лицо слезоточивый газ. Он заверил, что никогда ни с кем не имел конфликтов, кроме как теперь в Национальном институте рака.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2019 года правоохранители задержали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, после этого в заведении прошли обыски.

В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в учреждении.

В конце октября Минздрав направил в правоохранительные органы материалы аудита, который обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.

В феврале 2020 года прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств во время закупок служебными лицами Национального института рака.

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