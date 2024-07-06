Во время мониторинга сети правоохранители обнаружили видео и начали проверку.

Полиция привлекла к ответственности 16-летнюю блогершу, которая станцевала под российский трек возле мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве и выложила это в TikTok. Об этом сообщается на сайте полиции.

На 12-секундном ролике на странице девушки в TikTok видно, как она прыгает возле мемориала Героев Небесной Сотни на майдане Независимости под российскую композицию со словами: "Прыгай под бейслайн".

В полиции сообщили, что девушка приехала в столицу с мамой на несколько дней. На майдане Независимости она решила снять на видео свои танцы и выложить это в социальной сети.

Видео дня

Во время мониторинга сети правоохранители обнаружили видео и начали проверку. Впоследствии участковые офицеры при содействии специалистов криминального анализа разыскали тиктокершу и составили в отношении нее административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть за мелкое хулиганство.

Это влечет за собой наложение штрафа от 51 до 119 гривень или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, с матерью несовершеннолетней блогерши правоохранители провели профилактическую беседу.

Вредная деятельность блогеров

Всеми блогерами и адвокатами, которые учат уклоняться от мобилизации, должны заняться спецслужбы, поскольку они опасны для страны. Такое мнение высказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Играть с этими блогерами нельзя. Привлекать к ответственности их надо (...) Я бы приказал спецслужбам работать по ним всем, если бы у меня была такая возможность. Чтобы перестали все эти видео выкладывать: советы, как разговаривать с ТЦК, как бежать из ВВК, как переходить границу. Все это может иметь последствия, которые коснутся всех нас", - отметил Жорин.

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