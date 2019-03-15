Филарет заявил о необходимости изменения устава ПЦУ

Филарет не видит предпосылок для конфликта с Константинополем из-за возможной смены устава.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что его не удовлетворяет текущий устав церкви, написанный Константинополем.

По словам Филарета, на следующем Поместном соборе необходимо принять Устав Православной церкви Украины. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".

«Не Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, потому что мы сейчас пользуемся этим Уставом, греческим Уставом. Нам как автокефальной церкви надо иметь свой украинский Устав, который должны утвердить на Поместном соборе. Поэтому мы ждем созыва Собора УПЦ, на котором надо принять Устав нашей церкви»", - сказал Филарет.

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По мнению Филарета самое главное – это изменить количество постоянных членов Синода. «Нужно не три, как сейчас, а больше, где-то 12. Для других останется возможность поочередно быть временными членами Синода. Постоянными членами Синода должны быть авторитетные архиереи из разных регионов, чтобы вся Украина была представлена в Синоде постоянными членами, то есть так, как у нас было к этому времени в Киевском патриархате», - сказал почетный патриарх.

В то же время, Филарет не видит предпосылок для конфликта с Константинополем из-за возможной смены устава.

«Они нам сказали так: пока принимайте этот Устав, который мы вам предлагаем, а когда получите Томос, вы автокефальная церковь и вы принимайте такой Устав, который нужен вам. Мы действуем законно, не против Вселенского патриархата», - заявил Филарет.