По предварительной информации, самолёт потерпел крушение при посадке, в результате падения задел автомобиль, в котором находилась семья из четырёх человек.

Под Турином разбился реактивный самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori.

Как сообщает La Repubblica, авиакатастрофа произошла при выполнении тренировочного полета перед авиашоу — самолет потерял высоту, упал на взлетно-посадочную полосу и загорелся.

По предварительной информации, самолёт потерпел крушение при посадке, в результате падения задел автомобиль, в котором находилась семья из четырёх человек. Пятилетняя девочка погибла, второй ребенок, находившийся в салоне автомобиля, получил ожоги. Пилот успел катапультироваться.

Авиакатастрофы - актуальные новости

В июле 2023 года в Греции при тушении пожара разбился самолет. Момент крушения попал на видео.

В июле 2023 года вблизи Лос-Анджелеса разбился самолет с пассажирами. Погибшими объявили всех шестерых человек, находившихся на борту корпоративного самолета.

27 августа 2023 года в Австралии разбился самолет с морпехами США. На борту во время аварии находились 23 человека.

Вас также могут заинтересовать новости: