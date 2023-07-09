Погибшими объявили всех шестерых человек, находившихся на борту корпоративного самолета.

В Соединенных Штатах разбился небольшой корпоративный самолет Cessna C550 с людьми на борту. Все шесть человек, находившихся в самолете, погибли.

Как пишет Reuters, авиакатастрофа произошла утром в субботу, 8 июля. Самолет упал и сгорел в поле недалеко от аэропорта Френч-Вэлли, примерно в 85 милях (136,79 км) к югу от Лос-Анджелеса. Подробности о пассажирах борта неизвестны.

Данные веб-сайта отслеживания полетов FlightAware показывают, что только один бизнес-джет летел из Лас-Вегаса во Френч-Вэлли. Он сделал один круг возле поля, прежде чем начал снижаться.

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Офис шерифа в округе Риверсайд, где расположен аэропорт Френч-Вэлли, сообщил, что официальные лица, реагировавшие на катастрофу, обнаружили самолет, полностью охваченный огнем, в поле. Все пассажиры были объявлены погибшими на месте происшествия. Аварию будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте.

Авиакатастрофы: другие инциденты

В мае в Швейцарии разбился самолет с пассажирами на борту. Катастрофа произошла в районе Ле-Пон-де-Мартель, в горах Невшатель. Борт упал в труднодоступном месте, что значительно усложнило работу спасателей.

В начале июня в США разбился гражданский самолет, который до этого пытались перехватить истребители. Пилоты F-16 пытались связаться с летчиком, однако он на призывы не реагировал. Чтобы привлечь его внимание, даже применялись сигнальные ракеты.

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