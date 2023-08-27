На борту во время аварии находились 23 человека.

В Австралии разбился американский военный самолет Osprey с морскими пехотинцами на борту.

Корпус морской пехоты но власти страны сообщили, что трое морпехов погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Osprey разбился во время военных учений.

Известно, что на борту находилось 23 человека. Авиакатастрофа произошла в отдаленном районе острова Мелвилл на Северной территории Австралии около 9:30 утра. Пятерых тяжелораненых морских пехотинцев доставили в королевский госпиталь Дарвина.

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Морские пехотинцы летали в рамках учений Predator's Run. Причина аварии неизвестна, начато следствие.

Как пишет Reuters, премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал аварию "трагической", а диспетчер Северной территории Мэтью Холламби назвал это "значительным инцидентом". В заявлении он отметил, что будут задействованы все необходимые ресурсы.

Главный министр Северной территории Наташа Файлс заявила в воскресенье, что самолет упал в отдаленном районе, и никто из гражданских не пострадал. По ее словам, в настоящее время продолжается экстренное реагирование, чтобы сортировать жертв аварии и транспортировать их в больницу.

"Австралия и США работают вместе, чтобы отреагировать на этот инцидент", - сказала она.

Американский Osprey - что известно об этом самолете

Osprey - это американский конвертоплан, сочетающий отдельные возможности самолета и вертолета. Его разрабатывали более 30 лет специалисты Boeing и Bell.

Этот конвертоплан, который находится на вооружении Корпуса морской пехоты США и ВМС США, оснащен двумя двигателями Allison T406. с целью уменьшения массы конструкции, около 70 % (5700 кг) аппарата сделано из композитных материалов на основе угле- и стеклопластиков с эпоксидными связующими материалами, что делает его на четверть легче металлического аналога.

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