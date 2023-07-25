Греция несколько дней страдает от масштабных лесных пожаров.

В Греции пожарный самолет разбился во время тушения огня на острове Эвбея в центральной части страны. Как пишет издание Lefimerida, сейчас на месте крушения проводится поисково-спасательная операция.

Опубликованные в сети кадры свидетельствуют, что легкий пожарный самолет Canadair CL 215 совершил пикирование над очагом лесного пожара и сбросил воду на пламя. При этом он зацепил крылом кустарник и потерял управляемость. Самолет резко накренился вправо, упал на склон горы и загорелся.

Немедленно была поднята тревога, началась поисково-спасательная операция. Отмечается, что экипаж пожарной машины, который находился рядом с местом аварии и тоже боролся с огнем, первым оказался на месте.

Издание news247 сообщает, что на борту самолета находились два пилота. Их судьба в настоящее время неизвестна.

Лесные пожары в Греции

Из-за сильной жары, охватившей страны Средиземного моря, по всей Греции уже несколько дней бушуют пожары в природных экосистемах. Особенно трудная ситуация сложилась на острове Родос, куда даже перестали летать пассажирские самолеты из-за сильного задымления. Греческие власти объявили масштабную эвакуацию. Общее число эвакуированных достигло 19 тысяч, многих вывозили морем.

Кроме того, леса вспыхнули на другом популярном среди туристов острове – Корфу, расположенном на противоположном от Родоса конце страны. Там властям тоже пришлось объявить эвакуацию, поскольку огонь "движется широким фронтом". Для эвакуации местного населения и туристов подготовили частные суда.

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