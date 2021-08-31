В феврале 2014 года мужчина вступил в так называемую "Ялтинскую роту народной самообороны Крыма",

Украинская контрразведка выявила в Херсонской области боевика из оккупированного Крыма. Мужчина способствовал захвату украинского полуострова и с оружием патрулировал города.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, в феврале 2014 года мужчина вступил в так называемую "Ялтинскую роту народной самообороны Крыма", в составе которой в феврале-марте разгонял протестные акции и запугивал украинских активистов.

"Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" от Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали в Херсонской области. Ему объявили подозрение в создании незаконных вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине будут судить боевика, который по заданию ФСБ РФ готовил террористический акт. В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что злоумышленник въехал в Украину из РФ. По заданию спецслужб России он планировал взорвать автомобиль с военным специалистом. Для этого он хотел использовать самодельное взрывное устройство.

Автор: Анастасия Горбачева