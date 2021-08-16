Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене.

Украинская контрразведка обнаружила и пресекла работу агента Вооруженных сил России в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Им оказался пенсионер Вооруженных сил СССР - сотрудничать со спецслужбами страны-агрессора он решил по идеологическим соображениям.

Читайте такжеУкраинский военный собирал данные для российских спецслужб (фото)В его задачи входило сбор данных об охране и обустройстве одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона, идентификация сотрудников украинских спецслужб, передача данных о потенциальных гражданах, которые могут быть завербованы Россией.

Тайную информацию он передавал по скрытым каналам связи.

При обысках дома у задержанного обнаружили и изъяли средства связи для контакта с российскими кураторами, переписку с инструкциями, а также оружие, патроны и взрывчатку.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и поместили под стражу.

На данный момент продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, в прошлом месяце контрразведчики СБУ разоблачили агента и задержали российской военной разведки в Черкасской области.

Автор: Станислав Кожемякин