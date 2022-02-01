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В Херсонской области мужчина расстрелял соседских собак (видео)

Марта Гичко

19:02, 01.02.22
1 мин. 366
Мужчина убил собак соседки из-за мести / фото ua.depositphotos.com

В Херсонской области мужчина ворвался во двор соседей с ружьем и убил трех собак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На место происшествия приехала полиция. Злоумышленник объяснил копам, что сделал это, поскольку собаки соседки якобы разорвали его собак. 

По словам мужчины, в течение года он просил женщину держать своих животных на привязи, чтобы те не покалечили его любимцев.

В то же время владелица убитых собак убеждает, что это месть со стороны соседа-фермера за то, что она отказалась давать ему землю в аренду.

Следователи изъяли у мужчины охотничье ружье. Он признался в убийстве собак. Следствие продолжается.

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