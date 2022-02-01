В Херсонской области мужчина расстрелял соседских собак (видео)

Мужчина таким способом отомстил за смерть своих любимцев.

В Херсонской области мужчина ворвался во двор соседей с ружьем и убил трех собак.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На место происшествия приехала полиция. Злоумышленник объяснил копам, что сделал это, поскольку собаки соседки якобы разорвали его собак.

По словам мужчины, в течение года он просил женщину держать своих животных на привязи, чтобы те не покалечили его любимцев.

В то же время владелица убитых собак убеждает, что это месть со стороны соседа-фермера за то, что она отказалась давать ему землю в аренду.

Следователи изъяли у мужчины охотничье ружье. Он признался в убийстве собак. Следствие продолжается.