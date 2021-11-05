Полиция открыла дело по факту жестокого обращения с животными.

Во Львове 26-летний мужчина без надлежащего ухода и кормления содержал в квартире 8 собак и 9 кошек.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 4 ноября от волонтеров-зоозащитников поступило сообщение о жестоком обращении с животными.

По словам заявителей, житель одного из домов на улице Замарстыновской во Львове удерживает в своей квартире около 20 животных – собак и кошек, не предоставляет им необходимый уход, не обеспечивает кормление и условия содержания.

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По указанному адресу прибыли правоохранители. После долгих переговоров владелец квартиры впустил полицейских и волонтеров в помещение, где находились 8 собак и 9 кошек – большинство в неудовлетворительном и болезненном состоянии. Животные были доставлены в ветеринарную клинику, где во время оказания помощи одна собака умерла.

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными"). Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

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Автор: Светлана Макринская