Женщину задержали и доставили в фильтрационный центр.

В Херсоне задержали предполагаемую колаборантку, которая фотографировала места обстрелов и общается с абонентами из РФ. Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции в Херсонской области.

"Патрульные продолжают выявлять сторонников "русского мира". Вчера во время коменданского часа полицейские заметили женщину, которая, увидев инспекторов, резко ускорила свое движение", - говорится в сообщении.

Остановив гражданку и проверив ее телефон, полицейские обнаружили в мессенджере группы пророссийского характера, фото обстрелов и звонки на территорию страны-агрессора.

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Предполагаемую коллаборантку задержали и доставили в фильтрационный центр.

Коллаборанты в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в Купянске обнаружили оккупантские списки предателей и коллаборантов, которые российские захватчики не успели уничтожить.

На днях в Одессе разоблачили "блогерку", которая призвала Путина активнее бомбить Украину. Пропагандистка распространяла в сети публикации, в которых поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Тем временем СБУ установила пятерых коллаборантов, которые инициировали "присоединение" Луганщины к РФ.

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