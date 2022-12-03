Предатели после 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ, способствовали усилению кремлевского режима в регионе.

Служба безопасности Украины установила еще пятерых коллаборантов, которые были инициаторами псевдозакона относительно "присоединения" Луганской области к РФ, организовывали псевдореферендумы на временно оккупированных территориях востока Украины.

Как говорится в сообщении СБУ, пятеро так называемых "депутатов народного совета "лнр" III созыва" - Руслан Марданов, Павел Пилавов, Роман Лысенко, Владимир Поляков, Иван Санаев - способствовали принятию псевдозакона о фейковом референдуме в захваченных районах Луганской области.

"В сентябре 2022 года они инициировали его голосование и после этого обратились к главарю террористов Пасечнику о подписании незаконного документа. Установлено, что среди фигурантов – родственник "мэра Луганска", который находится под санкциями Украины и западных государств-партнеров за особо тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, все пятеро злоумышленников после 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ и за это получили "мандаты" в созданном агрессором "народном совете лнр".

"Находясь на "должностях", способствовали усилению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, которые принимали участие в боевых действиях против украинских войск", - сказано в сообщении.

После начала полномасштабного вторжения коллаборанты выполняли задачи Москвы по подготовке и проведению фейкового плебисцита, а также принимали активное участие в постановочных сюжетах российских пропагандистов, в которых призывали "проголосовать" за вхождение в состав РФ. Отмечается, что в организации псевдореферендума "помогали" кураторы - представители путинской партии "Единая Россия" и кремлевские пиар-технологи.

Фигурантам сообщено о подозрении по: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отмечают, что злоумышленники скрываются на временно оккупированной территории Луганской области, но их местонахождение установлено и проводятся комплексные меры для привлечения виновных к ответственности за преступления против Украины.

Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Лидеры государств и правительств 27 стран-членов ЕС, США, Израиль заявили, что никогда не признают аннексию Россией украинских оккупированных территорий.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию относительно территориальной целостности Украины. 143 страны проголосовали "за" принятие этой резолюции, 5 - "против" (Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия), а еще 35 - "воздержались".

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