ГБР изучит найденные документы и приобщит их к уголовным производствам как вещественные доказательства.

Правоохранители, проводя стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Харьковской области, нашли в Купянске тайник с важными документами, которые российские захватчики не успели уничтожить.

Как рассказали в Государственном бюро расследований, среди найденного – списки предателей и коллаборантов.

Оккупанты оставили личные дела сотрудников так называемого оккупационного отдела полиции, письменные согласия на сотрудничество предателей-правоохранителей, распоряжение оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое.

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"Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО. ГБР изучит найденные документы и приобщит их к уголовным производствам как вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

Оккупация и освобождение Купянска

Купянск на Харьковщине был временно оккупирован с 27 февраля. Уже 10 сентября Вооруженные Силы Украины освободили его. После деоккупации города россияне продолжили наносить по нему удары. Атаки по Купянскому району и другим районам Харьковщины продолжаются и сегодня.

Купянск имел для оккупантов стратегическое значение как второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Значительное количество местных коллаборантов способствовало оккупации этого приграничного населенного пункта.

В начале октября в деоккупированном Купянске также обнаружили списки коллаборантов. В них были указаны 400 человек. Коллаборантами становились как местные чиновники, так и рядовые граждане.

В частности, Геннадий Мацегора, мэр Купянска, избранный в 2020 году, заявил, что согласился пропустить российские войска в Купянск, "чтобы избежать человеческих жертв и разрушений". Сообщалось, что он был арестован россиянами и содержится под стражей. Бывший мэр Купянска Владимир Демченко также оказался коллаборантом – занял псевдодолжность так называемого председателя одной из общин.

Также Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника – депутата одного из поселковых советов Купянского района Харьковской области, который способствовал незаконному вывозу украинского зерна с востока Украины на территорию страны-агрессора. Еще один депутат районного совета из Купянска поставлял молочную продукцию собственного завода российским оккупантам и на территорию ОРДО. А местный житель, которого задержала СБУ, помогал врагу захватывать предприятия в Купянске.

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