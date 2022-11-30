Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне задержали двух коллаборантов, которые похищали украинпцев в застенки оккупантов. Они пытались скрыться на территории города, однако их все равно нашли.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, во время захвата города задержанные добровольно вступили в созданное оккупантами так называемое "Главное управление МВД Херсонской области". После "собеседования" с представителями ФСБ одного из злоумышленников назначили следователем и поставили перед ним задачу по участию в подавлении движения сопротивления.

К потерпевшим применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Еще одного коллаборанта назначили патрульным полиции. Находясь на этой должности, он участвовал в преследовании и задержаниях украинских граждан.

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По информации СБУ, после освобождения Херсона коллаборанты пытались скрываться на территории города. Однако сотрудники СБУ установили их места пребывания и задержали злоумышленников.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет заключения. Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Застенки на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

По состоянию на 16 ноября, по данным главы МВД Дениса Монастырского, в деокупованій Херсонской области было выявлено 11 мест несвободы, где незаконно удерживали гражданских.

18 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в застенках на Херсонщине российские военные держали даже детей.

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