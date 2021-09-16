Пострадавшего госпитализировали.

В Херсоне в результате падения с крыши пристроенного магазина бетонной плиты травмирован мужчина.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Херсонской области.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 16 сентября. В 13:32 спасателям города поступила информация о том, что на улице Черноморской, 64 с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего мужчину.

Спасатели прибыли на место происшествия и оттащили плиту. Они достали мужчину из-под завала.

Пострадавшего прохожего сразу передали медикам скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в России обвалился ледник на женщин, когда они фотографировались на его фоне. А на Ривенщине мужчину придавило картошкой - у него сломаны ребра и травмирована грудная клетка.

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Автор: Светлана Макринская