У двоих пострадавших туристок тяжелые травмы.

В России в Карачаево-Черкесии ледник рухнул на туристок, когда они фотографировались на его фоне. В результате одна женщина погибла на месте, еще две – пострадали.

Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Lifeshot.

Отмечается, что трагедия произошла возле популярного горнолыжного курорта Домбай на высоте около 2200 метров.

"Восхождение совершала группа из шести женщин в сопровождении гида. Они вместе сделали остановку, попили чай, и четверо туристок решили пойти пофоткаться. В этот момент раздался треск, и лед обрушился на них", – говорится в подписи к видео.

Погибла 47-летняя жительница Красноярска.

Сообщается, что одна из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии, скорее всего, ей придется ампутировать ногу. Вторая туристка также получила серьезные травмы, у нее подозрение на перелом позвоночника.

Для эвакуации пострадавших ищут вертолет.

Ранее сообщалось, как часть скалы упала на густонаселенный жилой район горного поселка Тлальнепантла в Мексике. Из-под завалов очевидцы слышали крики детей.

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Автор: Катерина Шварц