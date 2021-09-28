Почти год назад полицейские после окончания рабочей смены напали на улице на двух прохожих, избили их и отобрали 30 тыс. грн и телефон.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали и ограбили двух граждан.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что в октябре 2020 года после окончания рабочей смены полицейские на одной из малолюдных улиц Харькова напали на двух прохожих.

"Они начали бить мужчин, повалили на землю и забрали у них 30 тыс. грн и телефон", - говорится в сообщении.

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Автор: Дмитрий Хилюк