Женщина перелезла через перила балкона, но прыгать передумала, однако залезть обратно сама уже не смогла.

В Житомире женщина собиралась свести счеты с жизнью. Она перелезла за поручни балкона на 10 этаже и готовилась прыгать, но ее спас патрульный.

Как сообщает патрульная полиция Житомирской области, инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября.

Отмечается, что патрульный, который в тот момент был в отпуске, поднялся в квартиру женщины и, забежав на балкон, "в последний момент успел схватить ее за руки".

По информации ТСН, 38-летняя женщина решила прыгать с балкона своей квартиры на 12-м этаже. Она перелезла через перила, но прыгать передумала, однако залезть обратно сама уже не смогла.

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Автор: Катерина Шварц