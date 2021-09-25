В настоящее время обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В магазине на северо-востоке Москвы мужчина с топором напал на посетителей, в результате чего два человека получили ранения.

В настоящее время нападавшего задержали, сообщили в московском ГУ МВД.

Инцидент произошел на улице Каргопольской, дом 14. По данным российского МВД, мужчине 48 лет, мотивы нападения пока неизвестны. Двоих пострадавших госпитализировали.

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В настоящее время обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. По словам источника ТАСС, мужчина был одет в женскую одежду, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере. "По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве - из-за тележки. Пострадали женщина и мужчина", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, в начале августа молодая пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств, совершенных пять лет назад в Ленинградской области и Карелии. Супругов задержали за наркотики, однако в отделении полиции молодые люди признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Жертвами сатанистов, по предварительной информации, стали парень и девушка, которых с 2016 года считали без вести пропавшими. Убитые увлекались эзотерикой и доверяли паре.

Автор: Виолетта Орлова