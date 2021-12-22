Авария в Харькове, по предварительным данным, произошла не из-за погодных условий.

В Харькове на ул. Молочной трамвай снесло с пути, и он на полной скорости врезался в дерево, есть пострадавшие.

По предварительным данным медиков, в ДТП в Харькове пострадали четверо пассажиров, у них диагностировали ушибы и синяки, говорится в сюжете ТСН.

Журналисты узнали, что полицейские сообщили о двух пострадавших.

"Предварительно известно, что прямо во время движения трамвай развернуло, на полной скорости... вагон врезался в дерево. От сильного удара вылетели стекла. На тот момент внутри было до 20 пассажиров. Скорую на место происшествия вызвали свидетели, сюда сразу приехали аж две бригады скорой", – говорится в сюжете.

"Женщине плохо было, она на последнем там сидении сидела и еще... ну, три человека – плохо было. Два парня... – одному руку порезало ... о стекло, а у второго нос был разбит", – рассказала очевидица

В Харькове не было гололеда, поэтому погодные условия не рассматривают в качестве возможной причины аварии.

Напомним, вечером 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. В городе 16-летний водитель за рулем авто Infiniti пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и ул. Одесская на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet.

В результате аварии погиб водитель Chevrolet и пострадали трое пассажиров Infiniti – двое юношей в возрасте 19 лет и 16-летняя девушка, их доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Вас также могут заинтересовать новости: