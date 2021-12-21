Волонтеры утверждают, что в той местности орудует банда живодеров и это не первая жертва.

В поселке Чкаловское Чугуевского района неизвестные убили кошку и повесили на воротах церкви.

Как рассказали на своей странице в Instagram kotikdom_kharkiv волонтеры, погибшая - бездомная кошка по кличке Мальва. Ранее из-за людей она уже практически потеряла одну лапу.

"Мне очень больно это писать, еще больнее будет Вике, которая пыталась ее спасти. Это кошечка трехлапка, ее таки добили! Мы нашли ей передержку, но поздно, ее зверски убили и демонстративно повесили на воротах церкви. Пока вы ждете, что кто-то спасет, заберет... такие, как Мальва, умирают, не дождавшись своего шанса", - сообщили волонтеры.

В начале декабря они рассказывали о Мальве в надежде, что кто-то подарит ей новый дом. В одном из подъездов кошка получила травму, а после стерилизации ее пришлось выпустить назад на улицу.

"Мальва - трехцветная пушистая красотка, которую пришлось после стерилизации выпустить на улицу. ...женщина со злости, что кошка заходит в подъезд, дверью прибила лапку. Теперь лапа раздроблена, зажила, и кошечка хромает. Может, сейчас кто-нибудь увидит в ней именно ту, которую смогут любить и заботиться. Мальва ходит на лоток. Ей примерно 3 года", - писали волонтеры.

По их словам, в округе орудуют живодеры:

"...там живодеры, и они убивают! Мальва уже убита, а рыжему отрубили хвост и сломали ребра! Но рыжий еще жив".

Как сообщал УНИАН, ранее жительница Великобритании пыталась накормить мартышку кокаином и смыла ее в унитаз, снимая это все на видео.

А в Кривом Роге девушка напоила кошку пивом и сняла это на видео.

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