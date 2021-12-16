Полицейские наказали родителей ребенка.

В Харькове годовалый ребенок получил ожоги рук, когда схватился за включенную новогоднюю гирлянду.

Об этом сообщает Харьковское районное управление полиции №1.

Инцидент произошел в Киевском районе города. 25-летняя мать девочки на тот момент находилась дома. На какое-то мгновение женщина отвлеклась и недосмотрела за ребенком. Девочка схватилась руками за включенную гирлянду и получила ожоги ладоней.

Читайте такжеКачественные и безопасные - как выбрать елочные украшения без токсичного свинца: советы Минздрава"В отношении матери полицейские ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №1 составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - отметили в полиции.

Правоохранители также напомнили родителям, чтобы следили за детьми, особенно в сезон новогоднего декора.

Как сообщал УНИАН, во Львове из бронхов 4-летнего мальчика врачи достали светодиодную лампочку из гирлянды. Во время украшения елки ребенок проглотил лампочку, начал кашлять и задыхаться. Родители сразу вызвали скорую помощь.

Врачи доставали лампочку с помощью бронхоскопии, то есть без всякого разреза.

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Автор: Марта Гичко