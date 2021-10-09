Полицейские и взрывотехники осмотривают помещения и прилегающие территории.

В Харькове аноним "заминировал" 7 больниц и супермаркет.

Об этом информирует полиция Харьковской области.

Отмечается, что около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с соответствующим сообщением.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время осуществляется осмотр помещений и прилегающих территорий.

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Автор: Виктория Токарева