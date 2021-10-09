В Харькове массовое "заминирование" / фото УНИАН
В Харькове аноним "заминировал" 7 больниц и супермаркет.
Об этом информирует полиция Харьковской области.
Отмечается, что около 13:10 в полицию поступило электронное письмо с соответствующим сообщением.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время осуществляется осмотр помещений и прилегающих территорий.
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