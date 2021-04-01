В сообщении о минировании, которое поступило правоохранителям, не указано конкретное медицинское учреждение, поэтому проверка происходит во всех больницах города.

В Киеве в полицию поступило сообщение о минировании ряда медицинских учреждений.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, которые прибыли на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.

На месте событий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и врачи.

Как сообщает Муниципальная варта Киева на странице в Facebook, из-за сообщения о заминировании эвакуировали пациентов и персонал городской клинической больницы № 7, что в Святошинском районе.

"Больница заминирована! Такой вызов поступил в седьмую клиническую больницу. В настоящее время проходит эвакуация персонала и пациентов. Ожидается прибытие правоохранителей", - сообщалось около 11.00.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" метро: семь важнейших станций закрыты на вход и выход

В дальнейшем была опубликована информация, что взрывоопасные предметы при проверке учреждедения не выявлены.

Позже Муниципальная варта сообщила о минировании столичной больницы №5.

Как рассказали изданию "Сегодня" в полиции, поскольку в сообщении о минировании, которое поступило правоохранителям, не указано конкретное медицинское учреждение - ни его название, ни район, ни улица - поэтому проверка взрывотехниками происходит во всех больницах города.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Александр Топчий, Инна Андалицкая