В Киеве в полицию поступило сообщение о минировании ряда медицинских учреждений.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Правоохранители, которые прибыли на вызов, тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", - говорится в сообщении.
На месте событий работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и врачи.
Как сообщает Муниципальная варта Киева на странице в Facebook, из-за сообщения о заминировании эвакуировали пациентов и персонал городской клинической больницы № 7, что в Святошинском районе.
"Больница заминирована! Такой вызов поступил в седьмую клиническую больницу. В настоящее время проходит эвакуация персонала и пациентов. Ожидается прибытие правоохранителей", - сообщалось около 11.00.
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В дальнейшем была опубликована информация, что взрывоопасные предметы при проверке учреждедения не выявлены.
Позже Муниципальная варта сообщила о минировании столичной больницы №5.
Как рассказали изданию "Сегодня" в полиции, поскольку в сообщении о минировании, которое поступило правоохранителям, не указано конкретное медицинское учреждение - ни его название, ни район, ни улица - поэтому проверка взрывотехниками происходит во всех больницах города.
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