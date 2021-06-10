Псевдоминером оказался 37-летний местный житель

Изрядно выпивший мужчина "заминировал" ЖЭК в Белой Церкви Киевской области. Псевдоминеру теперь грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел 9 июня в ЖЭКе № 6. По данным правоохранителей, неадекватный мужчина зашел в учреждение и заявил, что в сумке принес взрывчатку.

На место происшествия прибыли правоохранители, в том числе СОГ, криминалисты, кинологи, взрывотехники и сотрудники Муниципальной стражи. В сумке вместо бомбы были лишь личные вещи псевдоминера.

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Правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, который был изрядно пьян – в крови обнаружили 2,78 промилле алкоголя.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы. Сумку изъяли в качестве вещественного доказательства.

Ранее в Запорожье полиция задержала мужчину, который, угрожая взрывом в торговом центре "Украина", требовал 1 млн долл. и вертолет.

Кроме того, 9 июня полиция проверяла информацию о подозрительной находке у моста "Метро".

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Автор: Анастасия Горбачева