О своих намерениях он рассказал девушке.

В Днепропетровской области 14-летний подросток покончил с собой после ссоры с девушкой.

Об этом пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошёл в городе Желтые Воды. Известно, что 18 сентября между 14-летним мальчиком и его девушкой возникла ссора. В ходе конфликта он сказал ей, что собирается повеситься, а затем ушел.

Девушка сообщила в полицию о его намерениях совершить самоубийство. Правоохранители нашли его повешенным на дереве в лесополосе.

Читайте такжеВ Киеве мужчина насмерть забил свою мать гантельюПо предварительным данным, следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили.

Тело подростка передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что американский подросток убил свою семью, опубликовал фото их тел в сети, а затем покончил с собой. А в Херсоне молодой человек прыгнул с моста на глазах у прохожего.

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Автор: Людмила Жерновская