Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного дома. Парень был фигурантом уголовного дела из-за участия в митингах 9-11 августа 2020 года.
Об этом в среду, 26 мая, сообщает правозащитный центр "Вясна".
По данным "Вясны", Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста.
После этого он стал фигурантом дела по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь - участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Виновным по этой статье грозит от трех до восьми лет тюрьмы.
Днем 25 мая подростка допрашивали в рамках дела. На странице Стаховского в социальной сети появился пост, в котором говорится о причинах его решения покончить с собой. Подросток обвиняет в своей гибели Следственный комитет.
"Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293, ч. 2. Вкратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И, как вы можете видеть, я не справился. Да, мне много кто говорил, не переживай, все будет хорошо, не думай о плохом, плохие мысли прочь. Однако легко говорить, пока сам не окажешься в таком положении", - предположительно, написал Дмитрий.
В посте также отмечается, что суицид - это "не правильный выбор".
"Это самый что ни есть ужасный выбор. Живите. Жизнь надо ценить. Она у вас одна, и другой точно не будет", - говорится в тексте.
Выборы и протесты в Беларуси в 2020 году
9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Официальные данные ЦИК говорили о том, что за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента - Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.
Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США. В то же время в Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
23 сентября 2020-го в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
Из-за политических преследований белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь.
23 мая в Минске задержали Романа Протасевича - бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA, активно освещавшего массовые акции протеста против режима Лукашенко.
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