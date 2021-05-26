На странице парня в социальной сети осталась предсмертная записка.

Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного дома. Парень был фигурантом уголовного дела из-за участия в митингах 9-11 августа 2020 года.

Об этом в среду, 26 мая, сообщает правозащитный центр "Вясна".

По данным "Вясны", Стаховский был сиротой и жил в общежитии. Именно сотрудники этого общежития указали на парня как на участника акций протеста.

После этого он стал фигурантом дела по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь - участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Виновным по этой статье грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Днем ​​25 мая подростка допрашивали в рамках дела. На странице Стаховского в социальной сети появился пост, в котором говорится о причинах его решения покончить с собой. Подросток обвиняет в своей гибели Следственный комитет.

"Уже не секрет, что у меня была уголовная статья 293, ч. 2. Вкратце, за митинги. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И, как вы можете видеть, я не справился. Да, мне много кто говорил, не переживай, все будет хорошо, не думай о плохом, плохие мысли прочь. Однако легко говорить, пока сам не окажешься в таком положении", - предположительно, написал Дмитрий.

В посте также отмечается, что суицид - это "не правильный выбор".

"Это самый что ни есть ужасный выбор. Живите. Жизнь надо ценить. Она у вас одна, и другой точно не будет", - говорится в тексте.

Выборы и протесты в Беларуси в 2020 году

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Официальные данные ЦИК говорили о том, что за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента - Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США. В то же время в Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября 2020-го в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Из-за политических преследований белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская вынуждена была покинуть Беларусь.

23 мая в Минске задержали Романа Протасевича - бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA, активно освещавшего массовые акции протеста против режима Лукашенко.

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Перевод: Катерина Комолова