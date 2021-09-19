15-летний парень застрелил троих родных, двух собак и в итоге убил себя.

15-летний житель Южного Техаса, США, убил свою семью, сообщил об этом в социальной сети, опубликовав фото их тел, а затем покончил с собой, когда на него вышли полицейские.

По словам правоохранителей, после убийства парень также угрожал устроить расправу в школе, пишет CBS Local.

Изначально полиции передали информацию о посте в соцсети, и в итоге правоохранителям удалось выследить его автора. Им оказался 15-летний Уильям Куинс Колберн III, живущий в трейлере на парковке города Аранзас Пасс.

Офицеры прибыли к его месту жительства, однако подросток отказался выходить. Затем полицейские услышали один выстрел и звук падения человека на пол.

Читайте такжеПодросток засунул USB-кабель в уретру, чтобы измерить длину полового органа (фото)Войдя в дом на колесах, правоохранители увидели мертвого парня с огнестрельным ранением, а также тела трех других застреленных людей и двух собак. Помимо подростка, убитыми оказались 63-летний Уильям Колберн-младший, 53-летняя Жанна Колберн и 13-летняя Эмма Колберн. В полиции сообщили, что они были родственниками, однако не уточнили детали.

По словам правоохранителей, если бы не быстрые действия администрации соцсети, а также других подростков, которые заметили публикацию Уильяма, могло бы погибнуть больше людей.

В какой именно школе парень угрожал устроить расправу, офицеры не знают, так как подросток обучался на дому. Однако отмечается, что для этого у него были оружие и боеприпасы.

Ранее в России 15-летний подросток пытался убить свою семью, напав с ножом на 6-летнюю племянницу и расстреляв из травматического пистолета родителей.

А в Николаеве 15-летний подросток подозревается в смертельном наезде на 11-девочку.

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Автор: Катерина Комолова