В областном центре свел счеты с жизнью местный житель, выяснили журналисты.

В ночь на среду, 15 сентября, в Херсоне молодой мужчина прыгнул с пешеходного моста, который находится над оживленным шоссе по ул. Паровозная.

Прыжок оказался смертельным. Погиб 33-летний местный житель, сообщает "Типичный Херсон".

По его данным, случайным свидетелем прыжка стал прохожий. Мужчина сообщил об инциденте в полицию.

Правоохранители нашли на месте происшествия уже бездыханное тело.

Полицейские выяснили, что мужчина жил недалеко от места гибели – в квартире, расположенной на ул. Полковника Кедровского (раньше называлась ул. Будeннoгo).

Журналисты узнали, что у мужчины были семейные проблемы и долги, однако точно неизвестно, что его подтолкнуло к суициду. Херсонец не оставил предсмертную записку.

Ранее стало известно, что в Днепре произошел подобный инцидент – утром 2 сентября 14-летняя девочка спрыгнула с Усть-Самарского моста в воду и выжила.

Журналисты узнали, что она сама смогла доплыть до берега. Девочку отправили в областную детскую больницу. Судя по всему, она не получила серьезные повреждения, поскольку ее могли отпустить домой в тот же день.

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Автор: Екатерина Присяжнюк