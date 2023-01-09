Злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.

В Днепре подпольная ячейка запрещенной в Украине прокремлевской "Партии Шария" осуществляла подготовку к беспорядкам в Днепропетровской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины в социальной сети Facebook, на Днепропетровщине удалось предотвратить попытки расшатывания внутриполитической обстановки.

В частности, в результате контрдиверсионных мероприятий в областном центре удалось пресечь противоправную деятельность регионального "отделения" запрещенной "Партии Шария".

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"В ходе обысков в помещениях прокремлевской ячейки обнаружено инструкции с алгоритмом действий для провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий", - говорится в сообщении.

Также злоумышленники готовились к проведению уличных акций в поддержку российских оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.

Кроме этого, найдены "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца.

"Находясь на постоянной связи с представителями Шария, которые скрываются за рубежом, он устроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с "проверенными" людьми и максимально скрывал адрес своего проживания", - говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с враждебными изданиями, листовками и финансовую отчетность по расходам на антиукраинскую деятельность.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины, продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности

Запрет "Партии Шария" в Украине: детали

Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность пророссийских партий, среди которых "Партия Шария".

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

В течение июня-июля 2022 года Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил все иски Минюста и запретил 16 пророссийских партий. 6 сентября 2022 года Верховный суд окончательно запретил деятельность пророссийской "Партии Шария".