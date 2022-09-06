Решение Верховного суда Украины окончательное и обжалованию не подлежит.

Верховный суд окончательно запретил деятельность пророссийской "Партии Шария".

Об этом говорится в сообщении Верховного суда в Facebook.

В частности, сегодня суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пересмотрел в апелляционном порядке дело, в котором Министерство юстиции Украины просило суд запретить деятельность политической партии "Партия Шария".

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"В апелляционной жалобе партия просила отменить решение Восьмого апелляционного административного суда, который удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины, а именно запретил деятельность политической партии "Партия Шария" и передал имущество, средства и другие активы этой партии и ее областных, городских, районных организаций, первичных отделений и других структурных образований в собственность государства", - говорится в сообщении.

"Верховный суд принял постановление, которым оставил апелляционную жалобу политической партии "Партия Шария" без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - отмечается в сообщении.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность пророссийских партий, среди которых "Партия Шария".

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий.

В течение июня-июля 2022 года Восьмой апелляционный админсуд удовлетворил все иски Минюста и запретил 16 пророссийских партий.

Ряд партий обжаловали эти решения в Верховном суде.

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