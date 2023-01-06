Он будет храниться на территории одного из коммунальных предприятий.

6 января в Днепре демонтировали монумент в честь русского ученого Михаила Ломоносова. Он был установлен 25 июня 1971 года.

Об этом сообщается на странице Областного информационного штаба Днепропетровской области в социальной сети Facebook. Высота памятника достигала 7,7 метров, вес - более 30 тонн.

"Только что в Днепре демонтировали последний памятник в рамках декоммунизации. На свалку истории отправился памятник Ломоносову", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что демонтаж монумента усложняло крепление на вольфрамовых стержнях. Пока его будут хранить на территории одного из коммунальных предприятий Днепра.

Декоммунизация и дерусификация в Днепре

Напомним, что в июне в Днепре демонтиировали памятник генерал-майору НКВД Алексею Федорову.

В декабре коммунальщики демонтировали памятники писателю Максиму Горькому и летчику Валерию Чкалову.

Также сообщалось о демонтаже памятника поэту Александру Пушкину.

В 2023 году в городе демонтировали памятник генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину и герою Советского Союза Александру Матросову. Демонтаж прозошел в рамках дерусификации и декоммунизации.

Также в городе перименовали более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией.

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