Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий в Украине.

Об этом сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Президент Украины подписал закон о запрете пророссийских политических партий", - отметила она.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон о запрете в Украине пророссийских партий: что известно

Как сообщал УНИАН, 3 мая Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета политических партий (№7172-1). За принятие соответствующего решения проголосовали 330 народных депутатов.

Создание и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия направлены на оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии России и/или Беларуси против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части украинской территории.

Также в перечень таких запретов вносится глорификация, оправдание действий и/или бездействия лиц, которые осуществляли или осуществляют вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований России, незаконных вооруженных формирований, банд, наемников, созданных и/или подчиненных, управляемых, финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации РФ, которую составляют ее государственные органы и другие структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных России самопровозглашенных органов, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины, в том числе путем их определения как "повстанцы", "ополченцы", "вежливые люди" и другие.

Среди прочего, запрещается сотрудничество политической партии, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, с политическими партиями, общественными организациями государства-агрессора или государства-оккупанта и внесенными в Перечень политических партий и общественных организаций - нерезидентов Украины, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, утвержденный приказом СБУ и опубликованный на ее официальном веб-сайте.

В случае запрета судом политической партии имущество, средства и другие ее активы, ее областных, городских, районных организаций, первичных ячеек и других структурных образований переходят в собственность государства.

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